Кандидат в вице-президенты США: Америка не воюет с Россией, самая серьезная угроза - КНР

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс заявил, что Америка не воюет с Россией. Для Штатов самой серьезной угрозой является Китай, приводит его слова РИА «Новости».

Также спикер отказался называть Президента РФ Владимира Путина врагом. По его словам, российский лидер является явным соперником и конкурентом.

Что касается конфликта на Украине, то, по мнению Вэнса, если Штаты хотят положить конец этому кризису, то им придется вступить в переговоры с украинской и российской сторонами, а также с членами НАТО.

«Это просто необходимая часть», — резюмировал кандидат в вице-президенты.

Напомним, ранее Путин предложил свой вариант решения конфликта на Украине. Среди условий: признать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью России, закрепить внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отменить санкции, введенные против Российской Федерации.