Западные СМИ: Украина станет «первой жертвой» Трампа

Дональд Трамп, вступив в должность президента США, изберет Украину своей «первой жертвой». Новый американский лидер будет давить на эту страну, чтобы урегулировать украинский кризис. Причем вероятность, что политик действительно так поступит – 90% - 95%, прогнозирует колумнист британской газеты Guardian Тимоти Гартон Эш, чьи слова приводит РИА «Новости».

А вот угрожать усилить поддержку Украине он вряд ли будет, считает спикер. Вероятность такого сценария – лишь 5%-10%.

«Есть вероятность в 90-95%, что он сделает именно то, что он неоднократно говорил, и попытается закончить войну, навязав урегулирование Украине», - пишет автор статьи.

До этого Трамп неоднократно заявлял, что урегулирует конфликт на Украине за 24 часа. Более того, по итогам президентских выборов он обещал, что его новая каденция станет «золотой эпохой» для США.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия будет «работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ» и поздравил Трампа с избранием на пост лидера США.