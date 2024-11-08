news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 8 ноября 2024 15:06

Западные СМИ: Украина станет «первой жертвой» Трампа

Скопировать ссылку

Дональд Трамп, вступив в должность президента США, изберет Украину своей «первой жертвой». Новый американский лидер будет давить на эту страну, чтобы урегулировать украинский кризис. Причем вероятность, что политик действительно так поступит – 90% - 95%, прогнозирует колумнист британской газеты Guardian Тимоти Гартон Эш, чьи слова приводит РИА «Новости».

А вот угрожать усилить поддержку Украине он вряд ли будет, считает спикер. Вероятность такого сценария – лишь 5%-10%.

«Есть вероятность в 90-95%, что он сделает именно то, что он неоднократно говорил, и попытается закончить войну, навязав урегулирование Украине», - пишет автор статьи.

До этого Трамп неоднократно заявлял, что урегулирует конфликт на Украине за 24 часа. Более того, по итогам президентских выборов он обещал, что его новая каденция станет «золотой эпохой» для США.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия будет «работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ» и поздравил Трампа с избранием на пост лидера США.

#Дональд Трамп #Украина
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100