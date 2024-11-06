Трамп заявил, что его новая каденция станет «золотой эпохой» для США

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп обратился по итогам президентских выборов к своим сторонникам, собравшимся у его резиденции в Палм-Бич, штат Флорида. Он заявил о политической победе и назвал себя 47-м Президентом Соединенных Штатов.

В своей речи Трамп заверил, что его новая каденция станет «золотым веком для Америки», заявил, что не будет «развязывать войны, а положит им конец», а также пообещал помочь США «восстановиться».

«Нашей стране нужна помощь. Мы решим проблему с нашими границами, решим остальные проблемы... Америка дала нам беспрецедентный и мощный мандат», — подчеркнул политик.

«У нас будут прекрасные четыре года, и мы изменим нашу страну, сделав что-то очень особенное», — выразил уверенность он.

По информации традиционно поддерживающей демократов газеты The New York Times, на данный момент у Дональда Трампа в общей сложности 267 голосов выборщиков, у кандидата от Демократической партии, действующего вице-президента Камалы Харрис — 224. Республиканец побеждает с более чем 95-процентной вероятностью.