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Западные инструкторы назвали три проблемы, с которыми ВСУ столкнулись при наступлении
Западные инструкторы ВСУ признают, что Киев не смог добиться планируемого прогресса в контрнаступлении, и сейчас пытаются найти способы подготовить украинских военных. Об этом передает РИА Новости.
«Это очень сложно... Мы ищем способы подготовить украинцев к действиям в такой среде», — приводятся слова бригадного генерала из Нидерландов Мартина Бонна, который является замглавы учебной миссии ЕС, в газете Financial Times.
По его словам, существуют три фактора, с которыми пришлось столкнуться ВСУ, — это сложный рельеф местности, изощренные методы электронной борьбы Вооруженных сил РФ и использование ими беспилотников.
Минобороны РФ заявило о том, что 4 июня ВСУ попытались провести крупномасштабное наступление. На совещании с членами Совбеза в конце июля Президент Владимир Путин заявил, что у контрнаступления украинской армии нет никаких результатов – «колоссальные ресурсы» и поставки западного оружия, которое по своему качеству зачастую уступает еще советским образцам вооружения, Киеву не помогают.
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