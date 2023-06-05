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Руc Тат
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Политика 5 июня 2023 08:03

Минобороны РФ заявило о попытке ВСУ провести крупномасштабное наступление 4 июня

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Вооруженные силы Украины с утра 4 июня попытались перейти в крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении, но их атаки были отражены. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел», — отметили в военном ведомстве.

Утверждается, что потери украинской стороны в результате действий «Восточной» группировки российских войск «составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевую бронированную машину».

По информации Минобороны РФ, в наступательных действиях были задействованы «23-я и 31-я механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений» — всего шесть механизированных и два танковых батальона. О формировании двух упомянутых выше украинских соединений зимой 2023 года сообщал военный блог MilitaryLand.net.

Кроме того, российское военное ведомство обращает внимание на то, что во время боев «на одном из передовых пунктов управления на данном направлении» находился командующий Объединенной группировкой войск — начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Более детально его роль в произошедших событиях не раскрывается.

Накануне стало известно о попытке украинской стороны перейти в наступление на Запорожском направлении, о чем сообщал «Татар-информ».

#спецоперация на Украине
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