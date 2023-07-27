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СМИ: Евгений Пригожин встретился с послом ЦАР в Санкт-Петербурге
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, который сейчас находится с Санкт-Петербурге, встретился с послом Центральноафриканской Республики Леоном Додону в рамках саммита «Россия – Африка». Об этом сообщил глава Русского дома в Центральноафриканской Республики Дмитрий Сытый. Его пост разместил в своем Telegram-канале писатель Захар Прилепин.
«Господин посол поделился со мной первыми фотографиями с саммита „Россия — Африка“. Видим знакомые лица», — подписал фотографию Сытый.
Второй в истории саммит и экономический форум «Россия — Африка» пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. В 2019-м в Сочи состоялось первое мероприятие, в нем приняли 45 руководителей и глав правительств африканских государств. В этом году в Россию прибыли представители 17 стран.
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