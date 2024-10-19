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Замглавы Московского бюро «Синьхуа»: Татарстан — важное место для России и Китая
Татарстан играет большую роль в выстраивании связей между Китаем и Россией, и здесь видна большая перспектива для сотрудничества. Таким мнением с «Татар-информом» поделился первый заместитель главного редактора Московского бюро китайского информационного агентства «Синьхуа» Лю Кай.
«Татарстан — это очень важное место для выстраивания отношений между Россией и Китаем. У нас есть взаимодействие в сфере СМИ, у нас есть связи с коллегами из республики. Здесь учится очень много наших студентов, работают крупные китайские компании. Думаю, у нас очень высокий потенциал для дальнейшего сотрудничества», — сказал собеседник агентства.
По словам журналиста, в Китае проявляют большой интерес к тому, что происходит в Татарстане. В частности, много внимания было уделено открытию прямого авиарейса между Шанхаем и Казанью. После этого еще больше туристов из Китая стали посещать республику.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани открылась фотовыставка о взаимоотношениях России и Китая.
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