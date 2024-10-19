news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 19 октября 2024 13:10

Замглавы Московского бюро «Синьхуа»: Татарстан — важное место для России и Китая

Скопировать ссылку

Татарстан играет большую роль в выстраивании связей между Китаем и Россией, и здесь видна большая перспектива для сотрудничества. Таким мнением с «Татар-информом» поделился первый заместитель главного редактора Московского бюро китайского информационного агентства «Синьхуа» Лю Кай.

«Татарстан — это очень важное место для выстраивания отношений между Россией и Китаем. У нас есть взаимодействие в сфере СМИ, у нас есть связи с коллегами из республики. Здесь учится очень много наших студентов, работают крупные китайские компании. Думаю, у нас очень высокий потенциал для дальнейшего сотрудничества», — сказал собеседник агентства.

По словам журналиста, в Китае проявляют большой интерес к тому, что происходит в Татарстане. В частности, много внимания было уделено открытию прямого авиарейса между Шанхаем и Казанью. После этого еще больше туристов из Китая стали посещать республику.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани открылась фотовыставка о взаимоотношениях России и Китая.

читайте также
Авиарейсы из Казани в Шанхай продлили до конца марта 2025 года
#россия и китай #СМИ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100