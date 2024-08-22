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Общество 22 августа 2024 13:47

Авиарейсы из Казани в Шанхай продлили до конца марта 2025 года

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Прямые авиарейсы из Казани в Шанхай продлили до конца марта 2025 года, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«Согласовано расписание авиарейсов на осенне-зимний сезон воздушной навигации, который начинается в последнее воскресенье октября», — говорится в сообщении.

Так, с 30 октября по 28 марта перелеты будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям. Из Казани вылет назначен на 20.00 с прибытием в Шанхай на следующий день в 9.00 по местному времени. Из Китая отправление запланировано на 12.30, прибытие - 17.00 по местному времени.

Время в Шанхае на пять часов опережает московское.

Пассажиров будут перевозить на 264-местных воздушных судах Airbus A330. Длительность полета составит около девяти часов.

#открытие авиарейса #Казань #Шанхай
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