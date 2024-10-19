В Казани открылась фотовыставка о взаимоотношениях России и Китая

В Национальной библиотеке Татарстана открылась фотовыставка, посвященная 75-летию установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Россией (на тот момент — Советским Союзом). На ней представлены около 40 фотографий, сделанных фотокорреспондентами китайского агентства «Синьхуа» с 50-х годов прошлого века по сегодняшний день. Кадры демонстрируют значительные успехи сотрудничества между двумя странами, достигнутые в эти годы.

«Очень приятно и почетно принимать у нас в республике одно из ведущих информационных агентств — „Синьхуа“ . Дипломатические отношения между Россией и Китаем начались 75 лет назад, но в последние годы они получили особое наполнение. Сегодня ряд больших китайских предприятий вносит значительный вклад в экономику нашей республики. Настал момент, когда кроме экономического сотрудничества происходит и культурологический и смысловой обмен. Мы знакомимся с традициями и культурой друг друга, информагентства играют в этом большую роль», — отметил на церемонии открытия руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

На фотовыставке можно увидеть кадры, на которых запечатлены моменты из разных сфер сотрудничества России и Китая. Здесь и тайконавты из Поднебесной, которые проходят тренировки в Москве, и строительство газопровода, и китайские самолеты, участвующие в параде.

Отдельный ряд фото посвящен праздникам, которые отмечаются как в Китае, так и в России. Несколько снимков сделал фотокорреспондент «Синьхуа» Бай Сюэци, который уже много лет работает в Москве и прекрасно говорит по русски.

«Мои снимки были сделаны на праздновании китайского Нового года в Москве. За последние пять лет масштаб этого праздника в столице России очень вырос. Мне это очень нравится. Это дает возможность для жителей страны узнать больше о нашей культуре, а для меня очень интересно посмотреть, как здесь видят наши традиции», — объяснил журналисту «Татар-информа» фотограф.

Бай уже много раз посещал Казань. Он подчеркнул, что столица Татарстана очень востребована среди китайских туристов, и включил ее в топ-3 российских городов после Москвы и Санкт-Петербурга.

«Казань — очень красивый город с интересной культурой. К тому же здесь очень много достопримечательностей, которые удобно расположены с точки зрения логистики. Теперь сюда легко добраться из Китая благодаря прямому авиарейсу из Шанхая», — с улыбкой сказал фотокорреспондент.

Выставка будет работать в Национальной библиотеке Татарстана до 30 октября.