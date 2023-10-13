Замглавы Минцифры РФ ознакомился с проектами Иннополиса

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Андрей Заренин посетил Иннополис и ознакомился с различными проектами, разрабатываемыми там. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Замглавы федерального министерства сопровождал вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, курирующий ОЭЗ «Иннополис». Андрей Заренин побывал в технопарке имени А. С. Попова и изучил создаваемые там решения.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кроме того, гость составил представление о деятельности Центра робототехники, Центра трансфера технологий и Передовой инженерной школы, сформированных на базе Университета Иннополис.

Шайхутдинов рассказал замглавы федерального ведомства о проектах IT-вуза в области искусственного интеллекта и промышленной робототехники, а также о планах по дальнейшему развитию.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Помимо этого, Заренин рассмотрел предложения Иннополиса в формируемый по решению Президента РФ Владимира Путина национальный проект «Экономика данных».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Иннополисе займутся сборкой систем хранения данных и импортозамещением ПО.