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Замглавы Минцифры РФ ознакомился с проектами Иннополиса
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Андрей Заренин посетил Иннополис и ознакомился с различными проектами, разрабатываемыми там. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Замглавы федерального министерства сопровождал вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, курирующий ОЭЗ «Иннополис». Андрей Заренин побывал в технопарке имени А. С. Попова и изучил создаваемые там решения.
Кроме того, гость составил представление о деятельности Центра робототехники, Центра трансфера технологий и Передовой инженерной школы, сформированных на базе Университета Иннополис.
Шайхутдинов рассказал замглавы федерального ведомства о проектах IT-вуза в области искусственного интеллекта и промышленной робототехники, а также о планах по дальнейшему развитию.
Помимо этого, Заренин рассмотрел предложения Иннополиса в формируемый по решению Президента РФ Владимира Путина национальный проект «Экономика данных».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Иннополисе займутся сборкой систем хранения данных и импортозамещением ПО.
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