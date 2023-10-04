Александр Тормасов покидает пост ректора Университета Иннополис

Александр Тормасов на встрече с Раисом РТ Рустамом Миннихановым

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Ректор Университета Иннополис Александр Тормасов спустя 11 лет покидает свой пост. Он планирует полностью посвятить себя научно-исследовательской деятельности, рассказал вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов.

По словам зампреда Правительства Татарстана, кандидатура преемника Тормасова пока находится на согласовании учредителей.

Тормасов, комментируя уход с должности, отметил, что «пришло время обновлений и свежих идей».

«Университет Иннополис за свои 11 лет добился отличных результатов: в прошлом году стал первым вузом страны по среднему баллу ЕГЭ абитуриентов, а в этом году — значительно расширился за счет строительства трех новых жилых корпусов», — отметил Шайхутдинов результаты работы первого ректора.

Напомним, что сегодня Раис РТ Рустам Минниханов вручил Александру Тормасову медаль Республики Татарстан «За доблестный труд». Он отмечен за значительный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров и плодотворную научно-педагогическую деятельность.