Замглавы МИД Рябков осудил слова Белого дома об отправке военных в Европу

Белый дом заявил о возможной отправке в Восточную Европу военных. Это подогревает антироссийские фобии и реваншистские настроения в Киеве, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки ранее заявила, что Белый дом изучает возможность отправки военных в Восточную Европу, если ситуации вокруг Украины обостриться.

Как отметил замглавы МИД, слова представителя Белого дома «прежде всего нацелены на то, чтобы разогревать реваншистские настроения в Киеве, разогревать антироссийские фобии и подходы государств, которые сами себя объявили «прифронтовыми».

Президент России Владимир Путин ранее во время онлайн-переговоров уведомил американского коллегу Джо Байдена о том, что Украина не выполняет минские соглашений и саботирует договоренности. Он также отметил, что НАТО пытается освоить украинскую территорию и наращивает военный потенциал у российских границ.