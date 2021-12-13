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Политика
13 декабря 2021  20:42

Путин и Джонсон обсудили ситуацию вокруг Украины

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Одним из тем стала ситуация вокруг Украины.

«Как и другие западные лидеры, Борис Джонсон выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ. В этой связи Владимир Путин подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины», — передает пресс-служба Кремля.

Во время разговора были приведены конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений, также указано, что власти Украины целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения, используют в зоне конфликта запрещенные минским «Комплексом мер» тяжелые вооружения и ударные беспилотники, а также проводят политику дискриминации русскоязычного населения.

«Подчеркнуто, что все это происходит на фоне активного военного „освоения“ территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России», — передает пресс-служба Кремля.

Президент Владимир Путин заявил, что необходимо незамедлительно начать переговоры для выработки четких международно-правовых договоренностей, которые исключат любое дальнейшее продвижение НАТО на восток. Москва представит проекты соответствующих документов.

Собеседники условились продолжить обсуждение затронутых вопросов по различным каналам.

#Владимир Путин #борис джонсон
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