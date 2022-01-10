Замглавы МИД РФ: Россия не отклонится от своей позиции по гарантиям безопасности

Россия не намерена менять те подходы, которые Москва сформулировала перед встречей с США по гарантиям безопасности в Женеве. Это заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что РФ придерживается четкой позиции, с которой и приехала на переговоры, а США следует быть готовыми к компромиссам.

«К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть», — сказал Рябков в эфире Первого канала.

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности проходят в закрытом формате в постпредстве при отделении ООН.

Делегацию от России возглавляют заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, а американскую – первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Переговоры по гарантиям безопасности планируется провести в три этапа: после встречи в Женеве, 12 января, в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января пройдут консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что с оценкой российско-американских переговоров следует подождать до их завершения.