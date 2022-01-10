Песков заявил, что оценивать переговоры России и США в Женеве еще рано

Как-либо оценивать переговоры России и США по безопасности, которые проходят сегодня в Женеве, пока рано. Для этого нужно дождаться их окончания, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Время оценок наступит через несколько часов. Так или иначе, [глава российской делегации в Женеве, замглавы МИД РФ Сергей] Рябков даст свою оценку по итогам. Пока еще не время оценивать», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности проходят в закрытом формате в постпредстве при отделении ООН.

Делегацию от России возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, а американскую – первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Переговоры по гарантиям безопасности планируется провести в три этапа: после встречи в Женеве, 12 января, в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января пройдут консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.