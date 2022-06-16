Замглавы МИД исключил возможность выхода России из ВТО

Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации, этот вопрос не обсуждается. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, сообщает РИА Новости.

«Мы не пойдем на эти шаги, потому что как бы сложно ни было в ВТО, мы вступили в организацию осознанно, на основе тех выгод, на которые рассчитывали и получали. Хлопать дверью не собираемся», — пояснил дипломат.

При этом, по словам замглавы МИД, легально исключить Россию из объединения тоже не получится.

«Легально, процедурно нет. В нынешних условиях, к сожалению, невозможное становится возможным», — вместе с тем сказал Панкин, выступая на международном экономическом форуме в Петербурге.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России. Также страна решила приостановить членство в некоторых крупных международных объединениях, включая Конференцию европейских судов и Совет Европы.