Конституционный суд РФ покинул Конференцию европейских судов

Конституционный суд России с 5 марта вышел из Конференции европейских конституционных судов (КЕКС). Об этом сказано в его официальном заявлении.

4 марта председатель КЕКС по инициативе нескольких судов — членов объединения по электронной почте направил всем членам конференции протоколы для голосования по вопросу о приостановке членства Конституционного суда РФ и ассоциированного членства Конституционного суда Беларуси.

Отмечается, что приостановление сотрудничества с российским судебным органом, в частности, связано со специальной военной операцией на Украине.

«Членство Конституционного суда Российской Федерации в КЕКС авторы данной инициативы предлагают прекратить с учетом того, что он является одним из государственных учреждений, которые не выразили явного неодобрения в отношении действий Российской Федерации на Украине», — сказано в опубликованном сообщении.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.