Совфед: Россия выйдет из Совета Европы в конце финансового года

В конце текущего финансового года завершится процесс выхода России из Совета Европы (СЕ) и одновременно с этим произойдет денонсация Устава СЕ и Европейской конвенции по правам человека. Об этом РИА Новости рассказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Прекращение членства наступает в конце текущего финансового года, если уведомление сделано в течение первых 9 месяцев этого года», – отметил он.

По словам политика, если уведомление Генсека ЕС о выходе одного из стран-членов из организации направлено в последние три месяца финансового года, то прекращение членства должно наступить в конце следующего финансового года.

Косачев также напомнил о том, что денонсация Устава СЕ и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) «не освобождает соответствующую страну от ее обязательств в отношении любого действия, которое могло явиться нарушением таких обязательств и могло быть совершено ею до даты вступления денонсации в силу».

Ранее Конституционный суд России официально вышел из состава Конференции европейских конституционных судов (КЕКС).