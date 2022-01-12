Замглавы МИД Грушко заявил, что Россия и НАТО должны исключить схемы холодной войны

Схемы скатывания к холодной войне между Россей и НАТО необходимо исключить, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил журналистам, что реальные проблемы лежат не в сфере «жить по схемам холодной войны» или по каким-то другим схемам. «Необходимо сделать все, чтобы исключить саму опасность попадания в эту ловушку схем холодной войны и все-таки найти пути для объединения наших усилий для решения каких-то других долгосрочных задач, которые будут способствовать мирному развитию», — отметил он.

9-10 января Россия и США провели в Женеве консультации о гарантиях безопасности, которые предложила Москва. Заседание Совета Россия-НАТО состоялось 12 января в Брюсселе, а 13 января пройдут консультации в Вене по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ранее российский МИД передал США проекты двустороннего договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО. На традиционной пресс-конференции Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО на восток.