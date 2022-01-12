Замглавы МИД Грушко: Россия ждет от НАТО ответные предложения по безопасности

На свои предложения о гарантиях безопасности Москва рассчитывает получить от НАТО письменный ответ. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает РИА Новости.

По его словам, российская сторона представила предложения письменно в понятном и взаимосвязанном виде.

«Российские предложения были представлены в письменном виде, они абсолютно понятны и взаимосвязаны. «Мы также рассчитываем на то, что страны НАТО представят свои соображения о том, как можно пойти по пути выполнения предложений, которые мы выдвинули. Или объяснить, почему они неприемлемы», — подчеркнул Грушко, подводя итоги заседания Совета Россия-НАТО.

После того, как альянс представит свои предложения, будет ясно о продолжении переговоров Совета РФ-НАТО, подчеркнул Александр Грушко

Ранее российский МИД передал США проекты двустороннего договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО. На традиционной пресс-конференции Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО на восток.

Напомним, что 10 января в Женеве прошли переговоры России и США по предложенным российской стороной гарантиям безопасности. 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО, посвященное этой теме. 13 января, эта же проблематика будет затронута на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.