Замглавы МИД: Действия НАТО дестабилизируют обстановку в Евроатлантике

Действия Соединенных Штатов и их союзников по НАТО заставляют думать о подготовке к повторению Карибского кризиса на новой военно-технической базе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат обратил внимание на то, что планы альянса по приближению к российским границам военной инфраструктуры и различных видов вооружений, включая высокоточные, «несомненно являются тревожным фактором и элементом дестабилизации обстановки не только на европейском континенте, но и шире — в Евроатлантике».

Рябков предупредил, что чем ближе различные оружейные системы будут появляться у границ России, тем выше окажутся «риски дестабилизации» и тем определеннее «контуры нового кризиса», по опасности сопоставимого с Карибским кризисом 1962 года.

«В те годы политики в Вашингтоне сделали надлежащие выводы и ситуацию удалось стабилизировать, отвести от опасной черты. Что будет в следующий раз, если до этого дойдет, я не берусь предсказывать», — подчеркнул он.

В связи с этим замглавы МИД напомнил о прозвучавшем ранее предложении российской стороны отказаться от различных дестабилизирующих действий. «Но нам нужны гарантии, эти гарантии должны быть правовыми, юридически обязывающими, к этому мы будем стремиться», — заключил Сергей Рябков.

После недавнего онлайн-саммита с Президентом РФ Владимиром Путиным Президент США Джо Байден рассказал о подготовке встречи, на которой члены НАТО собираются обсудить обеспокоенность России из-за расширения этого военно-политического союза.