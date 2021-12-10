МИД РФ: Отношения между Россией и Западом подошли к критической черте

Диалог между Россией и странами Запада относительно гарантий безопасности остро необходим, так как отношения между ними подошли к критической черте. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

«Настаиваем на юридическом закреплении договоренности о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу Российской Федерации, на территории соседних с ней стран, как входящих, так и не входящих в Североатлантический альянс», — отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, МИД России предлагает ответить на выдвинутые ранее предложения по снижению напряженности. Речь идет, в частности, об отводе районов оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО и согласовании предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов.

При этом министерство упоминает выраженную Президентом США Джо Байденом во время его онлайн-саммита с российским коллегой Владимиром Путиным «готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности Российской Федерации».

Ранее Байден рассказал о подготовке встречи, где члены НАТО собираются обсудить обеспокоенность РФ из-за расширения этого военно-политического союза. Руководство России будто бы рассчитывает, что Североатлантический альянс согласится взять на себя обязательства об отказе от расширения на восток.