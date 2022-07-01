«Заметно отличаются от родителей»: в Татарстане появилось потомство алтайских маралов

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

На мараловой ферме Госкомитета РТ по биоресурсам появилось потомство алтайских маралов — пока молодые мамы вывели из лесной чащи первых пять телят. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Внешне телята заметно отличаются от своих родителей. Шерсть взрослых животных серо-коричневая, а малыши — яркие и пятнистые. У детенышей пока нет рогов, и они всюду следуют за своими мамами. В ближайшее время ожидаем, что и остальные покажут своих малышей», — рассказал представитель комитета Валерий Ушатов.

Животные были завезены в Татарстан в рамках республиканской программы по восстановлению популяции благородного оленя в 2013 году. Первый выпуск маралов в естественную среду обитания состоялся в 2017 году при участии Президента РТ Рустама Минниханова.

На сегодняшний день живущее на ферме стадо насчитывает более 80 особей алтайского марала. Очередной выпуск в лесные угодья республики запланирован на 2023 год. Зимой 2022 года в Татарстане насчитали уже свыше 500 благородных оленей.