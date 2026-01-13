«Заложил машину, чтобы заплатить»: что сказал в суде дававший взятку экс-судье Набиеву

В Верховном суде РТ сегодня дал свои показания бывший председатель Палаты земельно-имущественных отношений исполкома Тукаевского района Интигам Досмамедов. Именно он является потерпевшим по делу Ирека Набиева – экс-председателя двух районных судов РТ. Досмамедов рассказал о том, за что выплатил Набиеву 16 миллионов рублей.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Будете ли вы требовать деньги?»

Сегодня Верховный суд Республики Татарстан выслушал потерпевшего по уголовному делу Ирека Набиева: бывшего председателя Пестречинского и Менделеевского районных судов республики обвиняют в мошенничестве, получении взяток, легализации доходов и организации похищения человека.

Потерпевший – Интигам Досмамедов – ранее возглавлял Палату земельно-имущественных отношений исполкома Тукаевского района республики, позже стал обычным бизнесменом. В 2018 году, по версии следствия, он передал Иреку Набиеву взятку, рассчитывая таким образом прекратить уголовное дело, которое на него завели. К слову, следствие считает, что Набиев брал взятки с бизнесменов за покровительство. Кроме того, его обвиняют в организации похищения бизнесмена.

В суд сегодня Ирека Набиева доставил конвой, на данный момент он находится под стражей. Он признал свою вину по каждому эпизоду, защищает его адвокат по назначению, то есть предоставленный государством. В сегодняшнем допросе ни Набиев, ни его защитник никакого участия не приняли. Экс-судья только спросил Досмамедова, собирается ли он требовать с него деньги. Потерпевший ответил отрицательно, подсудимый снова замолчал.

«Чтобы заплатить, заложил машину»

Ранее Интигама Досмамедова самого судили за превышение должностных полномочий и мошенничество. Однако дело против него было прекращено по реабилитирующим основаниям. Именно это уголовное дело связало Ирека Набиева и Интигама Досмамедова.

«В 2017 году на меня завели уголовное дело за якобы незаконное приобретение земельного участка. За советом я обратился к Набиеву, ранее с ним работала моя супруга. Почему я обратился именно к нему за советом – не помню. На тот момент он еще был судьей», – рассказал Интигам Досмамедов.

Досмамедов рассказал, что пришел к Набиеву прямо в суд, где тот работал, там у них состоялся разговор. Набиев сказал ему, что может помочь с прекращением расследования, однако для этого нужно будет заплатить.

«Набиев говорил, что дело плохо. Рассказывал, что меня скоро объявят в розыск», – рассказал Интигам Досмамедов.

Сошлись они на 16 млн рублей. Для первого взноса Досмамедову пришлось брать в долг. По его словам, чтобы заплатить, он заложил машину отца. Такое решение предложил сам отец, поскольку переживал за сына. Благо позже машину удалось вернуть.

«Деньги я передавал частями через Кайманова – водителя Набиева. Сначала передал 3 миллиона рублей. После этого мы еще встречались, он напоминал мне, что нужно отдать всю сумму. Говорил, что процесс идет, что нужны деньги для прекращения дела», – рассказал Интигам Досмамедов.

Однако дело расследовалось, потом ушло в суд. Несмотря на выплаченные 16 миллионов, прекращено оно не было. Дело завершилось тем, что экс-чиновника оправдали.

Однако, как выяснилось сегодня, денег назад Досмамедов с Набиева не требует, претензий к подсудимому не имеет.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Брал взятки, похищал людей»

Напомним, что уголовное дело в отношении Ирека Набиева было возбуждено еще в 2022 году. К этому моменту он уже находился за границей, где скрывался вплоть до 2025 года. Сначала в Турции, после в Германии. В прошлом году он публично заявил о том, что собирается вернуться в Татарстан. На тот момент он уже три года находился в розыске.

За то время, что Набиев скрывался, успели осудить его подельников. В том числе вышеупомянутого Кайманова, бывшего водителя Набиева, и его племянника Дениса. Обоих обвиняли в похищении человека, которое спланировал сам Ирек Набиев. А Кайманов также выступал посредником при передаче взяток экс-судье.

По версии следствия, в 2017 году эта преступная группа похитила директора и владельца фирмы «Кишер» Вячеслава Утробина. Его хотели изолировать, чтобы беспрепятственно переоформить его фирму на подставных лиц. Все ради того, чтобы украсть крупную сумму со счетов фирмы – 76,8 миллиона рублей.

Тогда Утробина затолкали в минивэн, вывезли за Каму, избили, похитили паспорт и накачали наркотиками. Остатки наркотиков подбросили ему в карманы, а потом вызвали полицию. Утробина арестовали. После этого в паспорт Утробина вклеили фотографию Кайманова и «Кишер» переоформили на подставное лицо. Миллионы со счета компании – похитили.