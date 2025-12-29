«Похищал людей и брал взятки»: за что судят экс-главу двух районных судов Татарстана

Человек, который должен был бы стоять на страже правосудия, сегодня сам предстал перед судом. Бывшего председателя судов двух районов Татарстана Ирека Набиева судят сразу по нескольким статьям. Его обвиняют в совершении тяжких преступлений. Подробности в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Уберите журналистов – вдруг я раскрою государственную тайну»

В Верховном суде Татарстана сегодня огласили обвинение экс-председателю Пестречинского и Менделеевского районных судов Иреку Набиеву. Обвиняют его в совершении мошенничества в особо крупном размере, неоднократном получении взяток, похищении человека, вымогательстве и подстрекательстве должностного лица к превышению должностных полномочий. По версии следствия, он брал взятки со знакомого бизнесмена взамен на покровительство. А также создал и возглавил преступную группу, которая похитила другого бизнесмена и переписала на подставных лиц его фирму.

В суде Ирека Набиева защищает адвокат по назначению – нанимать защитника обвиняемый в хищении более 76 миллионов рублей почему-то не стал.

Набиев в 2019 году Фото: pestreci.tatarstan.ru

Дело на Набиева было возбуждено в 2022 году, к этому моменту она находился за границей – сначала в Турции, потом в Германии. За то время, что он прятался от правосудия, успели осудить всех фигурантов его дела, включая племянника Набиева. Недавно Ирек Набиев вернулся на Родину и сразу же угодил за решетку. До сих пор он находится под стражей. В суд сегодня его доставили под конвоем.

Перед стартом дела Ирек Набиев не сделал никаких заявлений, лишь заявил ходатайство о закрытии процесса – рассмотрении дела без участия СМИ, сославшись на то, что может случайно во время выступления в суде разгласить государственную тайну. Судья возразил, что в материалах дела не указано ни слова о том, что подсудимый посвящен в какую-либо государственную тайну, – ходатайство отклонили.

После этого подсудимому огласили обвинение, на это ушло более полутора часов. После оглашения обвинения суд постановил – допросить свидетелей стороны обвинения, и так как в суде их не оказалось, назначил дату следующего заседания на январь.

«Накачали наркотиками и сдали полиции»

Наверное, самое громкое из предъявленных Набиеву обвинений – это история с похищением бизнесмена. По версии следствия, он создал преступную группу, в которую в том числе вошел племянник Ирека Денис Набиев. По версии следствия, в 2017 году эта преступная группа похитила директора и владельца фирмы «Кишер» Вячеслава Утробина. Его хотели изолировать, чтобы беспрепятственно переоформить его фирму на подставных лиц. Все ради того, чтобы украсть крупную сумму со счетов фирмы – 76,8 миллиона рублей. Методы «изоляции» конкурента челнинцы-опэгэшники выбрали оригинальные.

Затолкав владельца фирмы в минивэн, они вывезли его за Каму, после чего избили и раздели. В одежду к нему подкинули наркотики, его самого накачали той же самой наркотой, которой набили ему карманы. После этого злоумышленники вызвали полицию, доложили о «подозрительном наркомане» и скрылись. В итоге Утробина закрыли на 15 суток.

За это время фирму переоформили на другого человека. Сделать это удалось благодаря тому, что в похищенный паспорт руководителя фирмы вклеили фотографию Кайманова – одного из участников преступной группы. Прикинувшись Утробиным, он смог перерегистрировать «Кишер» на другого человека, после чего преступники вывели миллионы со счетов компании.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Брал взятки не только деньгами, но и бытовой техникой, и машинами»

Кроме того, по версии следствия, в период с 2016 по 2019 год Ирек Набиев активно брал взятки со своего знакомого Кайманова. Помимо общего участия в криминальных делах, их также связывал тот факт, что Кайманов ранее работал водителем Ирека.

Исходя из материалов дела, на протяжении трех лет Набиев брал взятки с Кайманова в обмен на свое покровительство. В общей сложности тот передал Набиеву 17 млн 25 тыс. рублей. Часть этой суммы Ирек Набиев получил не деньгами, а бытовыми приборами.

Именно таким образом, считает следствие, в доме Набиева появились кофемашина, стиральная машина, айфон. Помимо бытовой техники Ирек Набиев брал взятки автомобилями: Mercedes-Benz GLE 2016 года, два Volkswagen Tiguan 2018 и 2019 годов выпуска, а также Toyota Land Cruiser 2009 года.

К слову, сегодня после оглашения обвинения Ирек Набиев признал вину по всем вменяемым ему статьям.