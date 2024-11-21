«Жалею, что сел пьяным за руль, погибший был моим другом»: что сказал суду виновник ДТП

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Мне позвонили и сказали, что Леши больше нет»

23-летний Артур Рашитов сегодня предстал перед судом по обвинению в совершении ДТП, в котором погиб человек.

19 июня Артур с друзьями гонял по городу зарулем отцовской «Лады Гранты». И сам он, и его пассажиры были пьяны. На проспекте Победы Артур не справился с управлением, «Лада» заскочила на бордюр, после чего влетела в опору моста и перевернулась. От полученных травм 31-летний пассажир легковушки скончался на месте аварии. Остальные четверо находившихся в машине, в том числе водитель, были госпитализированы с тяжелыми травмами. Как выяснилось в тот же день, прав на управление транспортным средством у Артура не было.

Артура Рашитова обвиняют в нарушении ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По этой статье ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Сегодня в Приволжском суде Артуру зачитали обвинение, потом допросили двоих потерпевших. Одна из них – мать погибшего в ДТП Алексея Лазуренко.

«Я вернулась с работы ночью и позвонила сыну. Сказала, что волнуюсь, чтобы он шел домой быстрее. Он попросил меня не волноваться, сказал, что скоро придет. А утром мне позвонила знакомая и сказала, что произошло ДТП, что Леши больше нет», – рассказала суду мать погибшего Светлана Лазарева.

Алексей Лазарев работал поваром, жил с матерью,своей семьей обзавестись не успел. Той ночью он отправился прогуляться с друзьями. С Артуром они были знакомы из общей компании.

«Как узнала, сразу побежала туда, на место аварии. Машина перевернута, скорая и Леша лежит пакетом накрытый», – рассказала суду Светлана Лазуренко.

Светлана до сих пор не пришла в себя после смерти сына. Признается, что ее жизнь разделилась на до и после.

«Это очень тяжело. Сейчас я занимаюсь с психологом, я хочу, чтобы виновник был наказан. Неважно на сколько, какой срок, на все воля Божья. Я просто хочу, чтобы он понял тяжесть своего преступления», – поделилась Светлана Лазуренко.

По словам Светланы, друзья Артура рассказали, что он и раньше садился за руль пьяным. Машина принадлежит его отцу, брал ее якобы без его ведома. Что можно сказать точно, водительских прав у него действительно нет. После случившегося, рассказала мать Алексея, Артур всего раз пытался поговорить с ней.

«Его привели силком, его подруга. Всю встречу он сидел, опустив голову. Он так и не извинился», – поделилась Светлана.

«Помню, заходим в поворот – темнота, и вот, меня уже тянут за руки из машины»

Следующей суд выслушал 18-летнюю Карину, которая тем утром тоже ехала в той машине.

«Мы отмечали с родными проводы отца. Он – боец СВО, и в тот вечер были проводы по окончанию его отпуска. Артур предложил заехать за мной и отвезти домой с арендованного коттеджа. Кроме меня и Артура в машине было еще трое», – рассказала Карина.

Она знала, что прав у Артура нет, но, как призналась суду, всецело ему доверяла. Она рассказала, что было раннее утро, солнце уже светило, но еще не грело, дорога была мокрой. Ехали они быстро, она совершенно не заметила, что кто-то в машине был пьян. Позже государственный обвинитель скажет, что примерная скорость движения «Лады» была около 101 километра в час.

«Помню, как мы едем, заходим в поворот, а потом – темнота и меня уже за руки тянут из разбитой машины. Я не могла ни стоять, ни вздохнуть полной грудью, позже мне сказали, что у меня серьезная травма спины. Состояние было тяжелое и скорая забрала меня первой», – рассказала Карина.

Артура она ни в чем не винит, рассказывает, что он лежал в той же больнице, но этажом ниже. От персонала она узнала – он часто интересовался ее состоянием.

«Я сглупил, что сел за руль, Леша был моим другом»

Судя по виду, Артуру сегодня было тяжело вспоминать о том дне, он почти не поднимал глаз от пола, плечи были опущены, словно под тяжестью содеянного.

«Признаю свою вину в полной мере», – сказал Артур Рашитов суду.

Сегодня в суде кроме него были его родители. Он признался, что тяжело переживает случившееся, ведь все в машине были его друзьями.

«Мы просто встретились с друзьями. Я не хотел, чтобы так случилось, сглупил, что сел за руль. Алексей был моим близким другом, я очень сожалею о том, что произошло. Мне тяжело думать о решении суда, но свою вину признаю», – рассказал Артур Рашитов корреспонденту «Татар-информа».