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Новости Татарстана и Казани
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На проспекте Победы перевернулась легковушка с молодыми ребятами, один погиб
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В Казани произошло смертельное ДТП.
Как стало известно «Татар-информу» от собственного источника, на пересечении Зорге и проспекта Победы перевернулась «Лада».
По данным источника, в автомобиле находилось шестеро молодых людей. Один из них, он был пассажиром, погиб на месте. Еще пятеро госпитализированы с различными травмами.
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