news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 19 июня 2024 09:03

На проспекте Победы перевернулась легковушка с молодыми ребятами, один погиб

Скопировать ссылку

В Казани произошло смертельное ДТП.

Как стало известно «Татар-информу» от собственного источника, на пересечении Зорге и проспекта Победы перевернулась «Лада».

По данным источника, в автомобиле находилось шестеро молодых людей. Один из них, он был пассажиром, погиб на месте. Еще пятеро госпитализированы с различными травмами.

#смертельное дтп
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2