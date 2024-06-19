На проспекте Победы перевернулась легковушка с молодыми ребятами, один погиб

В Казани произошло смертельное ДТП.

Как стало известно «Татар-информу» от собственного источника, на пересечении Зорге и проспекта Победы перевернулась «Лада».

По данным источника, в автомобиле находилось шестеро молодых людей. Один из них, он был пассажиром, погиб на месте. Еще пятеро госпитализированы с различными травмами.