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Водитель перевернувшейся в Казани «Лады», в которой погиб пассажир, сел за руль без прав
Водитель «Лады», которая перевернулась в Казани, по предварительным данным, управлял машиной без прав и превысил скорость, сообщили в МВД России по РТ.
В результате он совершил наезд на бетонное ограждение, после чего врезался в металлический отбойник и опору моста. В салоне автомобиля находились четверо пассажиров в возрасте от 17 до 52 лет. Все они, включая водителя, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Один из пассажиров, 31-летний мужчина, скончался на месте происшествия из-за полученных травм.
На данный момент сотрудники ГИБДД работают на месте инцидента. В обстоятельствах аварии также разбираются сотрудники прокуратуры Татарстана.
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