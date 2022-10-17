Законопроект об отмене отсрочки от призыва для депутатов и сенаторов внесен в Госдуму

Группа депутатов подготовила поправки в федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в России», предполагающие в том числе отмену отсрочки от призыва при проведении частичной мобилизации для членов Государственной Думы и Совета Федерации. Об этом со ссылкой на соответствующий документ пишет газета «Известия».

Вместе с тем авторы инициативы предложили призывать в первую очередь сотрудников Росгвардии, МЧС, военной прокуратуры, органов Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки и других силовых структур.

Один из авторов законопроекта — глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что в случае принятия новелла позволит «удовлетворить запрос общества на справедливость», а также за счет мобилизации силовиков — «усилить наши позиции на фронтах».

Помимо прочего, разработчики документа предложили предоставить право на отсрочку десяти новым категориям граждан, отмечает издание.

Это, в частности, родные братья военнослужащих, которые погибли после призыва, родители или опекуны детей-инвалидов в возрасте до 18 лет или инвалидов детства первой группы, матери, у которых четверо и более детей до восьми лет, если они воспитывают их без мужа, а также единственные родители (матери или отцы) несовершеннолетних детей.

Ранее с предложением призывать в первую очередь сотрудников силовых структур выступили глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, о чем сообщал «Татар-информ».