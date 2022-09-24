Кадыров призвал мобилизовать половину сотрудников всех силовых ведомств вместо уклонистов

Призвать половину сотрудников силовых ведомств – таких как МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, Прокуратура, СК – предложил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, в общей сложности в них работают около 5 млн человек, из которых 2,5 млн сотрудников нужно призвать для выполнения задач в зоне проведения спецоперации.

«Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остаётся колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием», – написал Кадыров в своем телеграм-канале. По его мнению, если оставить на службе только 50% работников, то «вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию».

Кадыров также высказался об уклонистах, покидающих страну, отметив, что «без этого баласта всем будет лучше и легче», так как никакой пользы они не принесут. «Пусть убегают, а в большой России есть и всегда были ресурсы, которые Запад никогда не брал во внимание. Этим мы и сильны», – подытожил глава Чеченской республики.

Напомним, частичную мобилизацию Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. В Минобороны уточнили, что призыву подлежат примерно 300 тыс. резервистов и разъяснили порядок мобилизации.