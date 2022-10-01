Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин призвал в первую очередь мобилизовать силовиков

Предприниматель и создатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин по просьбе издания «Дни.ру» прокомментировал объявленную в России частичную мобилизацию. Комментарий на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» выложила пресс-служба принадлежащей бизнесмену компании «Конкорд».

В первую очередь, убежден Пригожин, необходимо призвать тех, «кто всю свою жизнь получал блага от Министерства обороны и от своей страны — военнослужащих по контракту, уволенных в запас».

«Особенно [должны подлежать мобилизации] те, кто бесчестно расторг контракт после 24 февраля, а также представители государственных структур и силовых ведомств», — подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер».

«И уж в последнюю очередь [следует] мобилизовывать тех, кто никогда не держал автомат в руках, в том числе тех, кто прошел год срочной службы и отстрелял по три патрона», — добавил Пригожин.

Кроме того, по мнению бизнесмена, вовсе не должны подлежать призыву представители стратегически важных профессий (например, программисты).

Россия с 24 февраля этого года проводит специальную военную операцию на Украине. О проведении в стране частичной мобилизации Президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. Вскоре после этого глава Чечни Рамзан Кадыров предложил мобилизовать в первую очередь сотрудников силовых ведомств.