Госдума поддержала индексацию пенсий работающим пенсионерам в первом чтении

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Депутаты Госдумы единогласно поддержали возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в первом чтении. Ожидается, что второе и третье чтение по законопроекту, инициированному Президентом России Владимиром Путиным, пройдут завтра.

«В душе депутаты и члены комитетов хотели этот вопрос решить. И слава Богу, что наконец в этом вопросе точку поставил Президент. Понятно, почему именно сейчас — идут изменения налоговой системы, что позволяет получить дополнительные ресурсы, чтобы профинансировать это решение. Оно достаточно дорогое», — сказал на заседании Госдумы глава профильного думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

После принятия закона пенсии работающим пенсионерам будут индексировать дважды в год: с 1 февраля – на размер инфляции, 1 апреля – на темп роста фонда оплаты труда. Решение затронет 7,87 млн человек.

Индексация пенсий работающим пенсионерам не проводилась с 2016 года.