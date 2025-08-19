news_header_top
СВО 19 августа 2025

Заключившие в РТ контракт на службу в Африканском корпусе получат более 3 млн рублей

В Татарстане продолжается набор в Африканский корпус – подразделение Министерства обороны Российской Федерации, выполняющее задачи за пределами РФ. Заключившим контракт в республике положена единовременная денежная выплата – 3,1 млн рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране.

Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны.

В РТ контрактники могут рассчитывать на полное сопровождение до и после подписания контракта. Создан специальный сайт, где представлена полная информация для желающих вступить в корпус: требования, условия службы, льготы и выплаты, а также меры поддержки.

На сайте можно узнать, какие именно нужны специалисты, как военнослужащие будут готовиться к командировкам, есть ответы на самые распространенные вопросы. Там же можно получить онлайн-консультацию и записаться на собеседование.

Ежемесячное денежное довольствие в командировке – от 230 тыс. рублей.

Главные требования к кандидатам:

  • гражданство РФ;
  • возраст для рядового и сержантского состава – до 45 лет, офицеров – до 55 лет;
  • отсутствие проблем с наркотиками и алкоголем, заболеваний ВИЧ/СПИД, гепатиты;
  • отсутствие судимостей по тяжким статьям;
  • разрешение выезда за границу;
  • хорошее здоровье;
  • женщины – только с медицинским образованием (до 45 лет);
  • переносимость жаркого климата.

«Вступая в корпус, нужно пройти тщательную проверку. Мы ведь должны быть уверены в тех, кто идет за нами. Смотря на свой коллектив, уверенно говорю: тут много смелых выдающихся ребят. Мы обеспечим мирное небо над головой, а все остальное у нас есть, ведь мы живем в великом государстве в великое время. Мы не опозорим его честь. Есть только один исход – победа», – рассказывал «Татар-информу» боец Африканского корпуса.

Подробнее о том, как проходят подготовку и что думают о службе воины подразделения читайте в репортаже «Татар-информа».

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 117 (на территории РТ) и 8 800 222 59 00 (для жителей других регионов)

#служба по контракту #африканский корпус #военнослужащие
