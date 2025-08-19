Заключившие в РТ контракт на службу в Африканском корпусе получат более 3 млн рублей
В Татарстане продолжается набор в Африканский корпус – подразделение Министерства обороны Российской Федерации, выполняющее задачи за пределами РФ. Заключившим контракт в республике положена единовременная денежная выплата – 3,1 млн рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране.
Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны.
В РТ контрактники могут рассчитывать на полное сопровождение до и после подписания контракта. Создан специальный сайт, где представлена полная информация для желающих вступить в корпус: требования, условия службы, льготы и выплаты, а также меры поддержки.
На сайте можно узнать, какие именно нужны специалисты, как военнослужащие будут готовиться к командировкам, есть ответы на самые распространенные вопросы. Там же можно получить онлайн-консультацию и записаться на собеседование.
Ежемесячное денежное довольствие в командировке – от 230 тыс. рублей.
Главные требования к кандидатам:
- гражданство РФ;
- возраст для рядового и сержантского состава – до 45 лет, офицеров – до 55 лет;
- отсутствие проблем с наркотиками и алкоголем, заболеваний ВИЧ/СПИД, гепатиты;
- отсутствие судимостей по тяжким статьям;
- разрешение выезда за границу;
- хорошее здоровье;
- женщины – только с медицинским образованием (до 45 лет);
- переносимость жаркого климата.
«Вступая в корпус, нужно пройти тщательную проверку. Мы ведь должны быть уверены в тех, кто идет за нами. Смотря на свой коллектив, уверенно говорю: тут много смелых выдающихся ребят. Мы обеспечим мирное небо над головой, а все остальное у нас есть, ведь мы живем в великом государстве в великое время. Мы не опозорим его честь. Есть только один исход – победа», – рассказывал «Татар-информу» боец Африканского корпуса.
Подробнее о том, как проходят подготовку и что думают о службе воины подразделения читайте в репортаже «Татар-информа».