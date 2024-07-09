«Заключил контракт в 58 лет и не жалею»: боец из РТ поделился своей историей

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Служащий по контракту 58-летний Дамир из Заинского района пришел на встречу руководства района с участниками СВО.

«Сначала я поддерживал наших военнослужащих вместе с остальными жителями села, но меня все время не покидала мысль, что можно им помочь и на линии фронта. Дети у меня уже взрослые, супруги нет. Поэтому решил пойти в военный комиссариат и заключить контракт о прохождении военной службы. Это мой первый такой опыт, за плечами только годы армейской службы», — рассказал мужчина.

Дамир три раза был на передовой, а потом ему сказали, что не подходит по возрасту. Теперь он дежурит на посту.

«Конечно, возраст свое берет, устаю немного, но боевой дух не теряю, как и остальные бойцы. Мы все там друг друга поддерживаем», — сказал военнослужащий.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

По его словам, поддержка заинцев очень чувствуется – все бойцы очень благодарны волонтерам.

«С удовольствием едим сухие супы, особенно мне нравится с домашней лапшой. Там очень нужны маскировочные сети, которые защищают от вражеских дронов. Очень благодарен землякам, которые собрали средства на новый генератор, все работает исправно. С такой мощной поддержкой победа будет за нами!» — убежден боец.

По словам военного комиссара Айрата Аглямзянова, в основном контракт о прохождении военной службы жители города и района заключают из патриотических побуждений.

«Приходят мужчины, которые говорят, что хотят помочь своим землякам, друзьям, братьям, находящимся на линии соприкосновения. Были и молодые люди, которые выбирали службу по контракту вместо срочной службы. Все они — настоящие патриоты своей страны, любят Родину и воспитаны в духе, что в тяжелое для страны время они должны ее защищать. Заинский район особенный, здесь очень много патриотов, людей, для которых отдать долг Родине, встать на защиту своей семьи и близких превыше всего», — говорит он.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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