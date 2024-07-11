«Заключают по 10 договоров»: в Зеленодольске развернулся пункт по отбору на службу

Фото предоставлено Юлией Озеровой

В Зеленодольске в этом году действует практика по развертыванию мобильного пункта по отбору на контрактную службу. Инструктор Булат Сафиуллин рассказывает, как работает такой пункт и как зеленодольцы реагируют на такое новшество.

«С февраля разворачиваемся в разных городах на крупных мероприятиях. Обычно по 13-15 договоров люди заключают, чтобы поступить на военную службу по контракту», — поделился инструктор по отбору на военную службу по контракту города Казань.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Возле палатки, где можно написать заявление на контракт, обычно бывает многолюдно: желающие пробуют собрать и разобрать макет автомата Калашникова, знакомятся с оборонительными и наступательными гранатами, могут почувствовать, из чего состоит и сколько весит экипировка военнослужащих российских войск.

Подержать в руках, а тем более разобрать настоящий автомат Калашникова нынешним детям приходится нечасто. Среди желающих — и девчонки, и мальчишки, и их родители.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Жителя Зеленодольска Ильдара Ибрагимова заинтересовал макет военнослужащего в камуфляжной форме — мужчина увлекается всевозможными доспехами и решил проверить, в чем же воюют современные бойцы. Он уверен: такие пункты могут помочь решиться подписать контракт тем, кто в полной мере осознал важность защиты собственной семьи. Но до военкомата дойти все некогда.

«Нужно приобщать молодежь к патриотизму и довести план нашего главнокомандующего до логического конца, исключить нацизм полностью. Чтобы наши дети, внуки, потомки жили спокойно», — говорит Ибрагимов.

Внутри палатки — тоже много интересного: информация по военным частям, куда может попасть военнослужащий, по обмундированию и довольствию, необходимые документы, вся информация по выплатам и льготам.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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