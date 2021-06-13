Закиров о выигрыше Кубка России: «Главное, проявили недюжинное мастерство»

Главный тренер казанского «Синтеза» Марат Закиров прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» победу команды в Кубке России (15:12), подчеркнув, что многое решил уже первый матч дома с волгоградским «Спартаком».

«Четвертого периода (волгоградцы выиграли его со счетом 7:4 — прим. Т-и) практически не было, команда наша поняла, что выиграла кубок. Поэтому играли не по счету, пропустив семь мячей при счете 11:5», — объяснил специалист некоторые моменты игры.

«Ребята — большие молодцы. Играли уже молодыми ребятами, памятуя про победу в первой встрече (15:9). Главное, проявили недюжинное мастерство, уйдя вперед на шесть мячей», — резюмировал Закиров.