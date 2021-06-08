«Синтез» стартовал в финале Кубка страны с победы

После блистательной — ни одного очка не потеряно — победы в чемпионате России казанский «Синтез» нацелился и на Кубок России. И сегодня в первом финальном матче казанцы в своем бассейне победили волгоградский «Спартак» со счетом 15:9, хотя в середине встречи уступали 4:6.

Но не зря волгоградцы считаются самым стабильным клубом страны в этом веке. Первый же период показал, что гости намерены дать бой чемпионам. Трижды, сначала Игорь Бычков с пенальти, затем Адель Латыпов дальним броском и он же в большинстве, казанцы вели в счете, но каждый раз волгоградцы выравнивали ситуацию. Итог первого периода — 3:3.

Второй период остался за спартаковцами, хотя сначала капитан «Синтеза» Сергей Лисунов вывел хозяев вперед, 4:3. А вот затем гости быстро забросили три мяча подряд — 4:6. Итог восьмиминутки 5:6 после гола Николая Лазарева в большинстве.

В начале третьей четверти впечатляющим дальним броском Лазарев оформил свой дубль, 6:6. И снова волгоградцы в большинстве вышли вперед. Но Латыпов счет сравнял, хет-трик Аделя, а Роман Шепелев вывел «Синтез» вперед, 8:7. И на последний перерыв команды ушли при счете 9:8, это свой покер оформил Латыпов.

В заключительной четверти казанцы просто отправили соперника в нокаут, забив шесть мячей и пропустив всего один. Уверенная победа «Синтеза» со счетом 15:9.

«Синтез» (Казань) — «Спартак» (Волгоград) — 15:9 (3:3, 2:3, 4:2, 6:1).

Ответный матч пройдет в Волгограде 13 июня. Обладатель Кубка России будет определен по сумме двух встреч.