«Синтез» завоевал второй трофей за сезон

Казанский «Синтез» сегодня выиграл в Волгограде второй финальный матч Кубка России по водному поло у «Спартака» со счетом 15:12. Таким образом, к званию чемпиона России 2021 года казанцы добавили титул обладателей Кубка страны.

Уже в первой встрече в родном бассейне «Оргсинтез» казанцы сделали весомую заявку на победу в Кубке, обыграв волгоградцев со счетом 15:9. Но в своем бассейне волгоградцы не собирались играть в поддавки.

И первая же четверть показала, что игра будет упорной, хотя гости отличились на первой же минуте встречи. «Спартак» в большинстве восстановил равновесие в счете, Алексей Рыжов-Аленичев также реализовавший большинство. Однако на первый перерыв соперники ушли при равном счете, 2:2.

В начале второго периода волгоградцы еще раз реализовали большинство, а Николай Лазарев тотчас ответил тем же, забив в большинстве, 3:3. Гол в равных составах капитана гостей Сергея Лисунова и реализация большинства Иваном Сучковым сделали счет 3:5. По сути казанцы решили судьбу матча во второй четверти, выиграв ее со счетом 6:1.

Третья четверть прошла в целом в равной борьбе. Хозяева сократили счет в тот момент, когда у «Синтеза» было удалено сразу два игрока, включая голкипера Евгения Кострова. На забил в большинстве и Адель Латыпов, итог четверти подвел Рыжов-Аленичев — 5:11.

В заключительном периоде хозяева подсластили горечь поражения, отправив в ворота гостей семь мячей, пропустив лишь четыре. Победа «Синтеза» со сетом 15:12. Покером в рядах казанцев отметился их капитан Сергей Лисунов, хет-трик на счету Аделя Латыпов. Прекрасный сезон для «Синтеза», ставшего чемпионом России и обладателем Кубка России.

«Спартак» (Волгоград) — «Синтез» (Казань) — 12:15 (2:2, 6:1, 2:3, 7:4).