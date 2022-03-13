Заказчикам разрешили полностью списывать неустойки из-за санкций

Заказчики смогут полностью списывать неустойки, начисленные поставщикам, нарушившим обязательства по государственному или муниципальному контракту из-за введенных против России санкций. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Соответственно, отметили в ведомстве, участники госзакупок смогут сгладить последствия рестрикций со стороны «недружественных иностранных государств».

«Аналогичные правила списания неустоек применялись в 2020 году в отношении контрактов, неисполненных из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — напомнили в ведомстве.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление Правительства о поддержке подрядчиков в сфере госзакупок. Из него следует, что порядок списания штрафов и пеней стал бессрочным. Речь идет о случаях, когда обязательства оказались нарушены из-за ограничительных мер.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.