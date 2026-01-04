ЗАГС Кабмина РТ сообщил о росте числа многодетных семей

Рост числа многодетных семей в Татарстане зафиксировало Управление ЗАГСа Кабмина РТ. На сегодняшний день в Татарстане проживает 57 тыс. таких семей, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Пик деторождения приходился на 1987 год, в который родилось 70 тыс. детей. Второй прирост зафиксировали в 2015 году. Тогда на свет появилось более 50 тыс. детей», – отметили в пресс-службе.

2026 год начался в республике с хороших новостей. Первый день нового года подарил Нижнекамску сразу семь малышей: на свет появились 3 мальчика и 4 девочки. Первым родился Тимур. Это второй ребенок у Ильмира и Анастасии Зиятдиновых.

Также появились на свет мальчики в Арском районе и в Альметьевске. В 13:45 в Арске родился малыш весом 3 кг 560 г. Его маму зовут Айгуль, это четвертый ребенок в семье.

Первым малышом, родившимся в Альметьевске в 2026 году, также стал мальчик. Он появился на свет в 04:15. В семье Шумилиных это третий ребенок. Маму малыша зовут Анастасия, она работает специалистом Управления ЗАГСа.