Общество 1 января 2026 11:30

В новогоднюю ночь в Татарстане родились 18 малышей

В Татарстане за последние сутки – с 8.00 31 декабря до 8.00 1 января – появились на свет 47 детей. Об этом сообщает пресс‑служба Минздрава республики. Среди новорожденных 21 мальчик и 26 девочек.

Непосредственно в новогоднюю ночь, с полуночи до 8.00, в регионе родились 18 малышей: 8 мальчиков и 10 девочек.

Первыми в 2026 году стали два мальчика, которые появились на свет одновременно – в 0.45. Роды проходили параллельно в перинатальном центре Городской клинической больницы №7 имени М.Н. Садыкова в Казани. Состояние новорожденных оценивается как удовлетворительное. Вес одного малыша составил 2,8 кг, второй родился крупнее – более 4 кг.

