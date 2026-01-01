news_header_top
Общество 1 января 2026 14:04

Первый новорожденный 2026 года в Альметьевске принес семье статус многодетной

В Альметьевске родился первый новорожденный 2026 года. Им стал мальчик, появившийся на свет в 4:15 утра 1 января.

Его вес составил 3 кг 800 г, рост – 55 см. Родители – семья Шумилиных, для которых этот ребенок уже третий по счету. Рождение сына принесло семье не только радость, но и почетный статус многодетной.

Это событие стало для них самым лучшим новогодним подарком.

«Поздравляем семью и желаем малышу здоровья и счастья», – пожелали в администрации района.

#новорожденные
