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Загитовой отказали в выдаче гранта почти на 75 млн рублей на новое шоу «Алые паруса»
Президентский фонд культурных инициатив отказал олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой в выдаче гранта на создание нового ледового шоу «Алые паруса». Об этом сообщается на сайте фонда.
Фигуристка рассчитывала получить грант в размере 74 798 618 рублей. Шоу по мотивам одноименной повести Александра Грина предполагалось провести в Санкт-Петербурге.
В качестве целевой аудитории рассматривались «дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет, а также их родители, любители культурных мероприятий и все те, кто интересуется русской классической литературой».
«Проект не получил поддержки», — указано на сайте ПФКИ. В своем Telegram-канале фигуристка написала, судя по всему, отреагировав на отказ: «Преодолевая трудности, мы открываем в себе силу, о которой и не подозревали!»
Ранее Алина Загитова была удостоена специального приза конкурса «Татары года 2024» от редакции издания «Миллиард.Татар» за ледовое шоу «Хранители времени».
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