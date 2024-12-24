Загитовой отказали в выдаче гранта почти на 75 млн рублей на новое шоу «Алые паруса»

Алина Загитова на льду в 2023 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Президентский фонд культурных инициатив отказал олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой в выдаче гранта на создание нового ледового шоу «Алые паруса». Об этом сообщается на сайте фонда.

Фигуристка рассчитывала получить грант в размере 74 798 618 рублей. Шоу по мотивам одноименной повести Александра Грина предполагалось провести в Санкт-Петербурге.

В качестве целевой аудитории рассматривались «дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет, а также их родители, любители культурных мероприятий и все те, кто интересуется русской классической литературой».

«Проект не получил поддержки», — указано на сайте ПФКИ. В своем Telegram-канале фигуристка написала, судя по всему, отреагировав на отказ: «Преодолевая трудности, мы открываем в себе силу, о которой и не подозревали!»

Ранее Алина Загитова была удостоена специального приза конкурса «Татары года 2024» от редакции издания «Миллиард.Татар» за ледовое шоу «Хранители времени».