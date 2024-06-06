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Загитовой и Поветкину на ПМЭФ вручили сертификаты послов Игр БРИКС
Сегодня в ходе Петербургского международного экономического форума фигуристку, Олимпийскую чемпионку Алину Загитову назначили послом Игр БРИКС.
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов вручил ей сертификат, передает представитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в Москве Дина Газалиева из Санкт-Петербурга.
Также послом предстоящего турнира выбрали российского боксера, выступавшего в тяжелой весовой категории, вице-губернатора Вологодской области Александра Поветкина.
Напомним, Игры стран БРИКС пройдут с 12 по 23 июня на 16 спортивных объектах Казани. Ожидается приезд около 5 тыс. спортсменов из 97 стран. Состязания пройдут по 27 спортивным дисциплинам, будет разыграно 387 комплектов медалей.
Подробнее о спортивных дисциплинах и шоу-программе для зрителей, а также о том, сколько стоят билеты, читайте в материале «Татар-информа» Гимн в стиле дип-хаус, корэш и рок-н-ролл: что ждет гостей на Играх БРИКС в Казани.
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