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Загитова рассказала, как решила создать собственное ледовое шоу
Анонсировавшая недавно собственное ледовое шоу «Хранители времени» фигуристка Алина Загитова рассказала, что поспособствовало принятию такого решения. Об этом сообщает издание «Чемпионат».
«<...> у меня всегда была такая мечта, которая скоро воплотится — сделать собственное шоу, где будут какие-то мои идеи, шоу, которое не будет похоже на все остальные, в которых я участвовала, аналогов которому в мире нет», — подчеркнула олимпийская чемпионка 2018 года.
«Я очень долго к этому шла, я побыла на многих шоу зарубежных и российских, у меня достаточно много опыта», — уточнила спортсменка.
Загитова также заверила, что будет «делать шоу, как ребеночка», передает РИА Новости. «Я полностью занимаюсь всем сама. Конечно, у меня есть огромная команда, к которой я прислушиваюсь, но хочется сделать что-то уникальное», — пояснила она.
Премьера ледового шоу «Хранители времени» пройдет в Казани 29 и 31 августа. Подробнее об этом можно прочитать в материале «ТИ Спорт» Решила подвинуть Плющенко, Навку и Тутберидзе: Алина Загитова запускает свое ледовое шоу.
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