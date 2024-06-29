Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Алина Загитова призналась, что соревнуется только сама с собой
Чтобы добиваться успеха, всегда нужно не состязаться с соперниками, а одерживать победы над самим собой и достигать новых высот. Таким мнением поделилась фигуристка Алина Загитова, выступая на Дне молодежи в Казани.
«Когда спортсмен говорит, что он соревнуется только с самим собой, это действительно так. Потому что, преодолев себя, ты преодолеешь и других. В моем опыте было так», — сказала она.
Фигуристка также отметила, что вдохновляться и анализировать то, как работают твои кумиры, — это полезно и нужно, чтобы поработать над тем, что у тебя не получается.
Сегодня в Казани отмечают День молодежи. Главной площадкой праздника стал экстрим-парк «УРАМ» — на улице и в здании весь день с 10 до 22 часов проходят спортивные соревнования, игры, квизы, мастер-классы, лекции. На совещании в Доме Правительства Раис РТ Рустам Минниханов поручил обеспечить меры безопасности при праздновании Дня молодежи в столице и районах Татарстана.
Ранее каждый год День молодежи отмечался 27 июня. Однако в мае 2023 года Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому эта памятная дата теперь отмечается в последнюю субботу июня.
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт