Алина Загитова призналась, что соревнуется только сама с собой

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Чтобы добиваться успеха, всегда нужно не состязаться с соперниками, а одерживать победы над самим собой и достигать новых высот. Таким мнением поделилась фигуристка Алина Загитова, выступая на Дне молодежи в Казани.

«Когда спортсмен говорит, что он соревнуется только с самим собой, это действительно так. Потому что, преодолев себя, ты преодолеешь и других. В моем опыте было так», — сказала она.

Фигуристка также отметила, что вдохновляться и анализировать то, как работают твои кумиры, — это полезно и нужно, чтобы поработать над тем, что у тебя не получается.

Сегодня в Казани отмечают День молодежи. Главной площадкой праздника стал экстрим-парк «УРАМ» — на улице и в здании весь день с 10 до 22 часов проходят спортивные соревнования, игры, квизы, мастер-классы, лекции. На совещании в Доме Правительства Раис РТ Рустам Минниханов поручил обеспечить меры безопасности при праздновании Дня молодежи в столице и районах Татарстана.

Ранее каждый год День молодежи отмечался 27 июня. Однако в мае 2023 года Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому эта памятная дата теперь отмечается в последнюю субботу июня.