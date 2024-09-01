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Общество 1 сентября 2024 20:13

Загитова рассказала, какой рекорд России был установлен на ее ледовом шоу

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что на ее ледовом шоу «Хранители времени» установили рекорд России. Об этом пишет «Чемпионат».

«Благодаря шоу был поставлен рекорд. У нас летали дроны, – рассказала спортсменка. – Это первый раз, когда в закрытом помещении летал 61 дрон. Это рекорд России».

Премьера проекта прошла 29 августа в Казани, на площадке «Татнефть Арены», показ был приурочен ко Дню Республики Татарстан. Выступление посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

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