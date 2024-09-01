Загитова рассказала, какой рекорд России был установлен на ее ледовом шоу

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что на ее ледовом шоу «Хранители времени» установили рекорд России. Об этом пишет «Чемпионат».

«Благодаря шоу был поставлен рекорд. У нас летали дроны, – рассказала спортсменка. – Это первый раз, когда в закрытом помещении летал 61 дрон. Это рекорд России».

Премьера проекта прошла 29 августа в Казани, на площадке «Татнефть Арены», показ был приурочен ко Дню Республики Татарстан. Выступление посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов.