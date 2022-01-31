Загитова начала работу на Олимпиаде в Пекине в качестве журналиста
Уроженка Альметьевска, российская фигуристка Алина Загитова в сторис в Instagram опубликовала новое видео. Олимпийская чемпионка 2018 года показала, как журналистов кормят на Олимпиаде в Пекине (Китай).
На видео попали олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и хореограф Илья Авербух.
Загитова, приостановившая спортивную карьеру в 2019 году, сообщила о своем прилете в Пекин 31 января, где она будет работать в качестве аккредитованного журналиста.
С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут XXIV зимние Олимпийские игры.
На 4–6 февраля намечены встречи Председателя КНР Си Цзиньпина с лидерами стран, которые прибудут на Олимпиаду в Пекине, в том числе с Президентом России Владимиром Путиным.
Подробнее о том, кто представит Татарстан на Олимпиаде в Пекине, читайте в материале ИА «Татар-информ»