Загитова начала работу на Олимпиаде в Пекине в качестве журналиста

Уроженка Альметьевска, российская фигуристка Алина Загитова в сторис в Instagram опубликовала новое видео. Олимпийская чемпионка 2018 года показала, как журналистов кормят на Олимпиаде в Пекине (Китай).

На видео попали олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и хореограф Илья Авербух.

Загитова, приостановившая спортивную карьеру в 2019 году, сообщила о своем прилете в Пекин 31 января, где она будет работать в качестве аккредитованного журналиста.

С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут XXIV зимние Олимпийские игры.

На 4–6 февраля намечены встречи Председателя КНР Си Цзиньпина с лидерами стран, которые прибудут на Олимпиаду в Пекине, в том числе с Президентом России Владимиром Путиным.

Подробнее о том, кто представит Татарстан на Олимпиаде в Пекине, читайте в материале ИА «Татар-информ»