Си Цзиньпин встретится с Путиным и другими лидерами стран, которые прибудут на ОИ

4–6 февраля намечены встречи Председателя КНР Си Цзиньпина с лидерами стран, которые прибудут на Олимпиаду в Пекине, в том числе с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на МИД Китая сообщает ТАСС.

«Председатель КНР Си Цзиньпин с 4 по 6 февраля примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, проведет приветственный банкет для прибывших в Китай для участия в церемонии открытия Игр иностранных глав государств, глав правительств, членов королевских семей, а также руководителей международных организаций. Кроме того, проведет соответствующие двусторонние мероприятия», — говорится в заявлении ведомства.

Как уточнили в министерстве, ожидается приезд президентов России, Казахстана, Киргизии,Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Египта, Польши, Сербии, Сингапура, Эквадора, Аргентины, наследных принцев Саудовской Аравии, Абу-Даби, эмира Катара, великого герцога Люксембургского, князя Монако, принцессы Таиланда, премьер-министров Пакистана, Монголии, Папуа-Новой Гвинеи, а также короля Камбоджи, председателя совета министров Боснии и Герцеговины, председателя нацсобрания Республики Корея и заместителя Премьер-министра Азербайджана.

Также на Олимпиаду прибудут глава МОК, генсек ООН, председатель генассамблеи ООН, глава ВОЗ, глава Всемирной организации интеллектуальной собственности, директор Нового банка развития БРИКС, генсек ШОС и другие.