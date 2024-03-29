Загадочная ставка ЦБ, сигареты против вейпов, карьера и аборты: тренды аналитики марта

Центробанк каждые 1,5 месяца принимает решение либо о сохранении, либо о повышении или понижении ключевой ставки Фото: minvr.gov.ru

«Повышая ключевую ставку, мы разрываем этот порочный круг»

Известный телеведущий, человек с тремя паспортами и разноцветными носками Владимир Познер как-то исчерпывающе описал силу телевидения: если показывать каждый день по телевидению лошадиный зад, то он станет популярным. Примерно так произошло и с таким понятием, как ключевая ставка.

Центробанк каждые 1,5 месяца принимает решение либо о сохранении, либо о повышении или понижении этой ставки (22 марта она была сохранена на высоком уровне 16%). Утопая в лавине новостей об этих эпохальных событиях, а также в комментариях от яйцеголовых экспертов, люди и правда про ключевую ставку «знают». И даже волнуются, когда она растет. Но, как выяснилось, не понимают сути.

Так, по данным опроса Аналитического центра НАФИ, 63% россиян не способны своими словами объяснить, а что, собственно, такое эта самая ключевая ставка. Главным образом, это люди со средним образованием (75%) и с доходами ниже 30 тыс. рублей.

Короткий ликбез. Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ как кредитует коммерческие банки, так и принимает от них деньги на депозиты. Эти деньги банки, от Сбера до самого мелкого, в свою очередь, «продают» или «покупают» у населения, но под более высокие проценты. На разнице процентов они и зарабатывают.

Понижая или повышая уровень ключевой ставки, Банк России влияет на спрос и, таким образом, на уровень инфляции. Низкая ключевая ставка должна стимулировать спрос. Высокая – такая, как сейчас, – обуздать его, то есть сократить траты населения в условиях, когда предложение товаров ограничено: недостаточно производится или импортируется.

Изменение ставки влияет на экономику не сразу, а через так называемые лаги. То есть при ужесточении денежно-кредитной политики, держать ставку на высоком уровне приходится долго. По крайней мере, ЦБ нацелен на это, так как стремится загнать инфляцию под целевой таргет в 4%.

Пока до этого далеко – к концу марта, по данным Минэкономразвития РФ, годовая инфляция разогналась до 7,6%. Пик роста еще впереди.

К концу марта, по данным Минэкономразвития РФ, годовая инфляция разогналась до 7,6%. Пик роста еще впереди Фото: © «Татар-информ»

«Когда в экономике слишком высокий спрос, то между компаниями обостряется конкуренция за ресурсы. И тогда возникает порочный круг, когда быстро растут зарплаты и цены на сырье, материалы, оборудование. А продавцы непрерывно перекладывают дополнительные издержки в цены конечной продукции, поскольку высокий спрос позволяет это сделать. И это основной механизм “инфляционной спирали”. Повышая ставку, мы разрываем этот порочный круг, сдерживая конечный спрос. Тогда продавцы уже не смогут постоянно повышать цены, перекладывая свои издержки на потребителя», – объяснил в интервью «Комсомольской правде» зампред Банка России Алексей Заботкин.

Он добавил, что при высоких ставках по депозитам, когда они выше ожидаемой инфляции, люди стараются меньше тратить и больше сберегать. Так они «надеются увеличить покупательную способность своих сбережений в будущем».

«А высокие ставки по кредитам отпугивают потенциальных заемщиков. В итоге спрос в экономике растет не так быстро, баланс с предложением постепенно восстанавливается. И это замедляет инфляцию», – добавил также Заботкин.

Уровень бедности в России по итогам 2023 года обновил исторический минимум, достигнутый в 2022 году, снизившись до 9,3% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Цель – сократить уровень бедности до 7% к 2030 году – будет выполнена

Хорошие новости – уровень бедности в России по итогам 2023 года обновил исторический минимум, достигнутый в 2022 году, снизившись до 9,3%. По данным Росстата, к бедным теперь можно отнести 13,5 из 146 млн россиян (годом ранее – 14,3 млн, или 9,8%).

Для таких расчетов статистическая служба использует стоимость потребительской корзины на человека за четвертый квартал 2020 года, с учетом накопленной инфляции. В среднем в прошлом году она стоила 14,3 тыс. рублей в месяц.

«На сокращение уровня бедности повлияла реализация адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, рост реальных денежных доходов, зарплат и пенсий», – объяснили в Росстате.

Действительно, по сравнению с 2022-м в прошлом году реальные денежные доходы населения увеличились на 4,6% (в Татарстане – на 9,6%), а реальные располагаемые – на 5,4% (в РТ – на 10%). Реальная начисленная заработная плата скакнула на 7,8% (в Татарстане – на 13,2%). А объем социальных выплат в целом по стране увеличился на 1,2 трлн рублей – с 16 до 17,2 трлн (до 19,5% в структуре общего объема денежных доходов).

По оценке Игоря Полякова из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), влияние на сокращение уровня бедности в РФ оказал рост ВВП по итогам 2023 года на 3,6%, а также выплаты семьям с детьми единого пособия из средств бюджета.

Такими темпами, уверен Поляков, заявленная Президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию цель – сократить уровень бедности до 7% к 2030 году – будет выполнена.

Доля потребителей вейпов и систем нагревания табака среди курильщиков в России по итогам 2023 года выросла до 17,5% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Электронки» стали не альтернативой, а дополнением к сигаретам»

Доля потребителей вейпов и систем нагревания табака среди курильщиков в России по итогам 2023 года выросла до 17,5% и до 3,8% от всего населения, рассчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе опросных данных Росстата. Количество пользователей электронных устройств для курения достигло 4,5 млн человек, увеличившись за пять лет в 46 раз. При этом общая доля курильщиков в стране продолжает снижаться.

К электронным сигаретам, напомним, относят все виды средств доставки никотина (одноразовые, перезаряжаемые, модульные паровые системы – те самые вейпы), а также электронные системы нагревания табака. Еще в 2019 году эти устройства были экзотикой, особенно за пределами крупнейших городов, ими пользовались всего 0,1% россиян, или 0,3% всех курильщиков. Но прогресс, как оказалось, нельзя остановить и в этой сомнительной области.

«Сейчас каждый шестой российский курильщик употребляет электронные сигареты. И если поначалу эти девайсы использовали преимущественно молодежь в мегаполисах либо курильщики, желающие постепенно отказаться от пагубной привычки, то теперь круг потребителей расширился и на более старшие возрастные группы», – говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова. По ее словам, курильщики теперь рассматривают «электронки» не как альтернативу, а в качестве дополнения к обычным сигаретам.

«Опасность использования электронных сигарет, а тем более в случае их сочетания с обычным табакокурением, заключается в том, что их потребители не всегда способны контролировать дозу поглощаемого никотина и других вредных веществ», – говорит эксперт.

При этом благодаря ужесточениям в сфере продаж сигарет, а также росту акцизов доля «обычных» курильщиков в России, наоборот, стабильно снижается – за последние пять лет на 3,7 млн человек, до 25,5 млн. Или с 24,2% в доковидном 2019-м до 21,1% по итогам прошлого года.

В региональном разрезе наибольшим спросом электронные сигареты пользуются на Северо-Западе и в двух столицах. Меньше всего «парящих» среди жителей Северного Кавказа. Но, например, в Магаданской области доля среди жителей достигла 12,2%, а среди курильщиков – почти половины!

В Татарстане всё, к счастью, выглядит не столь плачевно. Доля потребителей «электронок» в общей численности населения здесь за год сократилась – с 3,9% по итогам 2022-го до 2,5% по итогам года прошлого (в среднем по ПФО показатель остался на одном уровне в 2,7%). А в общей численности курильщиков за год доля упала еще больше – с 20,6% до 13,5% (в среднем по ПФО рост с 13% до 13,2%). Причины непонятны, но сам факт греет душу.

Шесть типов женщин, попадающих в ситуацию репродуктивного выбора

Ученые из Института демографических исследований ФНИСЦ РАН описали «портреты» женщин, которые решаются на аборт в России. На статью «Тренды абортивного поведения россиян в контексте демографической политики», опубликованной в мартовском выпуске журнала «Население и экономика», обратили внимание в РБК.

По данным Росстата, в 2022 году (более свежих данных еще нет) совокупное число прерываний беременности в России оказалось на уровне 503,8 тыс. случаев, сократившись на 3% к 2021 году. А с 2016-го количество абортов снизилось почти на 40% (тогда было 836,6 тыс.). Основная часть прерываний беременности пришлась на женщин в возрасте 18-44 года, доля абортов при первой беременности не превысила 10% от общего числа. Тем не менее в своей статье ученые констатируют, что «прерывание беременности стало обычной практикой для населения России».

Исследователи описали шесть категорий женщин, попадающих в ситуацию репродуктивного выбора Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На основе экспертных интервью с представителями социально ориентированных НКО и медицинских работников (гинекологов, психологов и других), которые проводились в 2021 году в десяти регионах, в том числе в Башкортостане и Татарстане, исследователи описали шесть категорий женщин, попадающих в ситуацию репродуктивного выбора.

Среди них женщины «с сомнениями в необходимости аборта»: они хотят родить, но могут пойти на аборт как по субъективным (давление родственников, нежелание партнера иметь ребенка), так и по объективным причинам (медицинские противопоказания). И «женщины в сложной жизненной ситуации». Это те, у кого нет гражданства или они забеременели вне брака, в том числе от женатого мужчины.

Два полярных типа – во-первых, «финансово уязвимые женщины», которые, как нетрудно догадаться, решаются на аборт из-за отсутствия денег («они боятся, что не смогут воспитать, дать образование и жилье»). Во-вторых, «карьеристки», у которых, напротив, с финансами все неплохо. Но они заинтересованы в построении карьеры, а потому опасаются снижения социального статуса из-за рождения ребенка (это относится и к женщинам, у которых уже есть дети).

Еще два типа – это «сексуально раскрепощенные женщины» (просто не хотят детей и часто меняют сексуальных партнеров), а также «женщины, желающие сохранить себя» (не хотят «портить здоровье и фигуру»).

Исследователи из ИДИ ФНИСЦ РАН предлагают ряд шагов для дальнейшего снижения числа абортов в России. Основные из них – создание негативного образа нежелательной беременности (в том числе за счет социальной рекламы) и, что выглядит весомее, расширение мер господдержки семей, в которых случилось пополнение.

Главные же усилия в антиабортной политике, считают эксперты, нужно направлять на рост «контрацептивной грамотности» женщин и на доступность контрацепции, то есть на предотвращение нежелательных беременностей. Необходимо добиться и исключения ситуаций «склонения к аборту» (в рамках этого в том же Татарстане треть частных клиник отказалась от лицензий на проведение таких операций).

Почти половина населения России (45%) любит ходить в театр. В основном это взрослые люди (45+) и по большей части женщины Фото: © «Татар-информ»

Самым «театральным» федеральным округом России оказался Северо-Западный

27 марта отмечался Международный день театра. Как оказалось, почти половина населения России (45%) любит ходить в театр. В основном это взрослые люди (45+) и по большей части женщины. По данным другого опроса, который еще в феврале провел ВЦИОМ, театралом сегодня можно назвать каждого четвертого россиянина – 25% россиян посещают театр несколько раз в год и чаще, это почти в два раза выше в сравнении с 2008-м (тогда таких было 13%).

В основном это женщины (30% от общего числа против 17% среди мужчин), молодежь 18-24 лет, столичные жители, люди с высшим или незаконченным высшим образованием, с хорошим материальным положением, активные пользователи сети Интернет.

«В эпоху технологического прогресса и цифровых развлечений театр остается уникальным и неповторимым пространством, где зрители могут непосредственно взаимодействовать с актерами и проникнуться искусством. Несмотря на конкуренцию с другими формами развлечений, театр сохраняет важное место в современной культуре», – отметили во ВЦИОМ.

Еще 19% наших сограждан – редкие посетители театров, они бывают там один раз в несколько лет (в 2008-м таких было 15%, в 2019-м – 27%). Среди них выше процент 25-34-летних, граждан с высшим и незаконченным высшим образованием и жителей крупных городов от 500 тыс. жителей. А вот каждый третий россиянин сообщил, что практически не посещает театр (34%, минус 14 процентных пунктов к 2008-му). В основном это пожилые люди и те, кого относят к «активным телезрителям».

Самым «театральным» федеральным округом России, по данным опроса, оказался Северо-Западный – жители там посещают театры несколько раз в год Фото: © «Татар-информ»

Почему россияне редко или вовсе не посещают театры? Как оказалось, причины банальны. Каждый третий в этой группе сослался на отсутствие театра по месту его проживания – и с 2008 года число таких «несчастных» снизилось незначительно. Понятно, что речь идет о жителях сел или небольших городов с численностью населения до 100 тысяч. Жители же более крупных городов, а также опрошенные в группе до 45 лет ссылались главным образом на нехватку свободного времени.

Еще 17% в этой группе честно признались, что просто не интересуются театральным искусством (с 2008 года их число также не изменилось), причем таких оказалось больше всего в группе 18-24-летних, и это звоночек для региональных минкультов. Дороговизна билетов останавливает еще 8%. А по 6% отметили, что не ходят в театр потому, что в их городе «нет хороших театров», или потому, что смотрят постановки по телевидению и в интернете.

Самым «театральным» федеральным округом России, по данным опроса, оказался Северо-Западный – жители там посещают театры несколько раз в год и чаще 38% опрошенных (против 25% среди всех россиян). Там же был отмечен и минимальный процент тех, кто никогда не был в театре, – 12% (21% среди всех россиян; доля таких стабильная). Впрочем, наверняка эти рекорды обеспечены Санкт-Петербургом. Что интересно, в перечень любимых театров у россиян из Северной столицы попал только Мариинский. Серди местных театров лидируют не только драматические и оперные театры, но даже кукольные театры и филармонии.

В тройке особенно запомнившихся театральных постановок – «Щелкунчик» (10%), «Мастер и Маргарита» (6%) и «Лебединое озеро» (5%). В числе других ответов звучали «Юнона и Авось», «Ревизор», «Евгений Онегин», «Анна Каренина», «Ромео и Джульетта», «Собачье сердце» и многие другие как классические, так и современные постановки.

Фото на анонсе: © duma.gov.ru